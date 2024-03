video | Normalitate, bine ai venit! Curtea Constituțională: Limba română, oficială în toată legislația R. Moldova

16:10

Liceul Teoretic Waldorf a devenit prima instituție de învățământ din Chișinău care a aderat la proiectul sportiv pentru copii NEXTGEN. Aici a avut loc o lecție deschisa de biatlon, întâlniri cu sportivii, iar in câteva zile va începe să funcționeze o secție de biatlon, care va fi a patra din Republica Moldova.