În martie-iulie se vor desfășura exerciții anuale cu rezerviștii Forțelor Armate

14:00

Astăzi, 2 martie 2024, marcăm 32 de ani de la declanșarea conflictului armat pentru apărarea integrității teritoriale și independenței Republicii Moldova. În memoria celor care și-au sacrificat viața în acele zile tragice, Nisporeni se pregătește să comemoreze eroii căzuți în conflictul de pe Nistru din anul 1992. Aproximativ 30.000 de... The post 32 de ani de la războiul de pe Nistru la Nisporeni: Comemorarea eroilor căzuți în conflictul din 1992 appeared first on ALBASAT.