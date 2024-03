Lista câștigătorilor Olimpiadei Republicane la Limba germană din anul 2024

10:00

Ce fac dacă am pierdut, am deteriorat sau mi s-a furat abonamentul pentru transportul public? E o întrebare pe care mi-o pun ori de câte ori cumpăr acest cartonaș pe care dau 972 de lei o dată la șase luni. De ce în al doilea deceniu al secolului al XXI-lea, când tehnica lui Elon Musk cutreieră universul, iar turiștii sunt trimiși pe orbită, la Chișinău încă există taxatori în troleibuze și autobuze și abonamente de hârtie? Am încercat să înțeleg ce împiedică municipalitatea să treacă de la forma „antică” de achitare a călătoriei (taxatori + abonament de hârtie) la digitalizarea întregului proces. Сообщение Dacă nu putem restabili abonamentul pierdut, să fie digitalizat. Când vom avea un nou sistem de plată în transportul public появились сначала на #diez.