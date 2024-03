O femeie din Bălți și-a înjunghiat și sugrumat concubinul, de 8 martie

09:20

Denis Urechi, care are statut de martor în dosarul „Frauda bancară”, afirmă că dispune de suficiente probe și poate oferi suficiente informații instanței de judecată pentru ca făptașii din acest dosar penal să fie condamnați. Având această calitate deja de 11 ani, spune că s-a confruntat cu numeroase presiuni, inclusiv arestare și condamnare într-un dosar … The post Martor în dosarul „Frauda bancară”: „Dețin probe pentru condamnarea făptașilor” first appeared on ZUGO. Articolul Martor în dosarul „Frauda bancară”: „Dețin probe pentru condamnarea făptașilor” apare prima dată în ZUGO.