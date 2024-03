Câștigători Oscar 2024: lista completă. Oppenheimer – cel mai bun film, Emma Stone – cea mai bună actriță

16:20

Șefa Procuraturii Anticorupție a fost întrebată dacă fotografia Evgheniei Guțul cu Vladimir Putin cade sub incidența legislației penale sau legii privind separatismul. Dragalin a menționat că nu poate răspunde la întrebare „fără a analiza toate circumstanțele", dar a adăugat că „dacă așa sesizare va ajunge la Procuratura Generală va fi examinată într-un mod obiectiv". Întrebată […]