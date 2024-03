Startup School by Dreamups: Cum pregătim elevii pentru profesiile viitorului și rolul important al învățătorilor în ghidarea unei generații de tineri inovatori

18:10

Un număr record de peste 12.700 de persoane s-au înscris pentru circa 5.000 de locuri disponibile în cadrul Programului național de studiere a limbii române, ediția 2024, lansat de Ministerul Educației și Cercetării și destinat adulților care vor să își perfecționeze cunoștințele sau să studieze limba română de la zero.