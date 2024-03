Kievul răspunde Papei: „Ucraina nu va ridica niciodată steagul alb. Steagul nostru este galben şi albastru”

16:10

Scandalul din jurul licitației spațiilor comerciale de la aeroport este gratuit și pare dubios din cauza reacțiilor și încercărilor celor care organizează licitația de a nu părea dubioși. De această părere este avocatul Cristina Ciubotaru, fost vicedirector al Centrului Național Anticorupție, scrie Ziua.md. „Scandalul în jurul licitației mi se pare în mare parte gratuit. Și el pare dubios din cauza reacțiilor și încercărilor de a nu părea dubioși anume din partea celor care organizează licitația respectivă. În general, francezul (reprezentantul companiei „Lagardere" n.r), spunea că există practica negocierilor directe și poate era mai sincer să facă negocieri directe, decât să simuleze a doua licitație, tot în două săptămâni, la care e clar că nimeni n-o să vină. Nu era mai sincer să spună: da, am discutat, am reușit să-i convingem, am adus niște investitori serioși. Mi se pare mai grav să cumperi gaz la zece prețuri, să nu știe nimeni când și cum și să ascunzi chestia asta, unde precis nu a fost licitație, credeți-mă, decât să te ascunzi de o companie care are aparent o reputație comercială bună", a accentuat Cristina Ciubotaru.Ea a comentat și introducerea în caietul de sarcini o clauzei, care prevede „exonerarea organizatorilor licitației de orice răspundere". „Exonerarea de răspundere intervine atunci când scrie în Codul penal, când scrie într-o procedură de licitație, ea nu intervine. Ea mai degrabă este un indicator al faptului că acolo ori s-a întâmplat ceva, ori ar putea să se întâmple, pentru care ar vrea să fie exonerați, dar mi se pare ridicol. Eu nu văd nicio problemă dacă e așa cum a zis compania franceză, că a fost doamna președinte (Maia Sandu n.r) la un forum și le-a povestit despre asta. Nu văd în general de ce să spună că nu, nu, doamna președinte nu a discutat. Nu înțeleg ce este rău în asta? Mai rău arată că încerce să nege, decât să spună cu mândrie că da, ăsta este rolul nostru, încercăm să aducem investiții în țară, am vorbit cu potențiali investitori. Da, este o problemă că prevede două săptămâni pentru licitație. Este un termen imposibil pentru un investitor serios. Dacă voi credeți că stă cineva și urmărește foarte îndeaproape anunțurile din R. Moldova, stau și nu știu unde să arunce milioane de euro. Eu am perceput-o pozitiv. Chiar m-am bucurat când doamna președinte, care petrece atâta timp peste hotare, face lucruri atât de utile, concrete și practice, să identifice potențiali investitori. Prim inserarea unor asemenea clauze sau nu, nu, noi nu știm, nu am vorbit. Iată aici încep să bănuiesc că ceva acolo se întâmplă", a adăugat Ciubotaru.Amintim că la prima licitație s-au înscris doar două companii – „Lagardere Travel Retail" și „LeBridge". Prima a fost înregistrată în R. Moldova pe data de 9 noiembrie 2023, cu puțin timp înainte de anunțarea concursului. Firma își are sediul într-o cameră dintr-un cămin din sectorul Buiucani al Capitalei. În ceea ce privește compania „LeBridge", aceasta ar fi depus actele de participare pe ultima sută de metri.Companiile care vor să participe la concurs vor putea depune ofertele începând cu 11 martie, termenul limită fiind 25 martie. Câștigătorul licitației va fi anunțat în data de 29 martie.