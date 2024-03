Horoscop 11 martie – vești bune, bani, confirmări pentru o zodie, astăzi

16:40

Natalia Parasca, președinta partidului „Renaștere", a fost invitată să participe la Sărbătoarea Națională din Republica Bulgaria, dedicată eliberării poporului bulgar de sub jugul otoman. În calitate de reprezentantă a delegației moldovenești, Parasca a menționat că respectul față de propria istorie și identitate națională, este cel mai important lucru. De asemenea, președinta partidului și-a exprimat solidaritatea […]