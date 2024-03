Un ou din era romană și-a păstrat lichidul din interior

22:00

Fostul premier britanic, Theresa May, a anunţat că se va retrage,la alegerile legislative din acest an şi va pune astfel capăt unei cariere parlamentare de 27 de ani, în care a condus timp de trei ani Regatul Unit la Marii Britanii.Theresa May, în vîrstă de 67 de ani, a făcut parte din mai multe guverne şi a fost ministrul de Interne în perioada 2010-2016, înainte să fie aleasă drept şefă a Pa