Galben, concediat pentru interviul cu Platon? TV8 anunță încheierea contractului „de comun acord”

12:30

Pe 8 martie, de Ziua Internațională a Femeii, în capitală are loc tradiționalul marș feminist. În acest an, marșul este dedicat fenomenului violenței sexuale. Evenimentul se desfășoară sub genericul „Violența sexuală nu o ascunzi sub covor”. Participanții vor mărșălui din scuarul magazinului Unic până la parcul Dendrariu. Ziua Internațională a Femeii (denumită generic Ziua Femeii) […] The post LIVE Marș de 8 martie, în Chișinău: „Violența sexuală nu o ascunzi sub covor” appeared first on NewsMaker.