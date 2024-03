Quiz, spectacole, workshop și târg de produse autohtone. Opt evenimente la care poți merge în perioada 11-17 martie

13:30

Peste 1 800 de elevi din instituțiile de învățământ din țară au participat în cadrul Campaniei de promovare a Carierei IT, desfășurată în perioada 5-27 februarie 2024. Inițiativa a fost realizată de Asociația Națională a Companiilor din Domeniul TIC (ATIC) în parteneriat cu Inotek și Rețeaua Centrelor Tekwill.