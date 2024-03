PeScurt // Cel mai neinspirat film al anului. Un film de groază, care îl are bază pe personajul pentru copii „Winnie the Pooh”, a fost fruntaș la voturile primite la „Zmeura de Aur” sau Razzies din acest an.

PeScurt // Cel mai neinspirat film al anului. Un film de groază, care îl are bază pe personajul pentru copii „Winnie the Pooh”, a fost fruntaș la voturile primite la „Zmeura de Aur” sau Razzies din acest an.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Agora.md