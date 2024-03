FOTO În 2023 a obținut bronzul, în 2024 – aurul. Victorie pentru un sportiv din Moldova, la Grand Prix-ul Austriei

20:40

Parcursul Republicii Moldova spre integrarea în Uniunea Europeană are până acum efecte „negative”, din punct de vedere al bunăstării și stabilității, asupra locuitorilor din stânga Nistrului. Declarația a fost făcută de liderul nerecunoscut al regiunii transnistrene Vadim Krasnoselski în timpul unei întrevederi cu ambasadorul Federației Ruse în Republica Moldova Oleg Vasnețov. În replică, Biroul politici […] The post Krasnoselski i s-a plâns lui Vasnețov că eurointegrarea Moldovei „afectează” locuitorii din regiunea transnistreană. Reacția Chișinăului appeared first on NewsMaker.