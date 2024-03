Viktor Orban: Numele păcii este Donald Trump

14:40

Un sondaj realizat de Associated Press și NORC Center for Public Affairs Research a constatat că 63% dintre americani au îndoieli cu privire la capacitățile mentale ale președintelui. Un sondaj Associated Press arată că o parte din ce în ce mai mare de adulți din SUA se îndoiește că președintele Joe Biden, în vârstă de […] The post 63% dintre americani cred că lui Biden îi lipsește capacitatea mentală pentru a ocupa funcția de președinte appeared first on Omniapres.