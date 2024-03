Reportajele Telejurnalului: Pacienți căzuți de pe geam

În 2022, în spitalele din Republica Moldova, nouă pacienţi nu au mai suportat suferința și au încercat să-și pună capat vieții. Unii dintre ei au si reusit, din păcate. Și anul trecut au fost inregistrate 10 cazuri și au fost 3 decese. Nici in acest an, spitalele nu au fost lipsite de incidente tragice. Sunt deja două victime care si-au pus capăt zilelelor. Am încercat să aflăm care sunt cauzele acestor tragedii şi cum pot interveni autorităţile pentru a soluţiona problemele. Vă atenţionăm că urmează detalii ce vă pot afecta emoţional.

