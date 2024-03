foto | A început Acceleratorul Programului de suport pentru Consiliile elevilor! 100 de tineri vor învăța să scrie și să implementeze proiecte pentru a rezolva probleme din comunitățile școlare

08:00

În Republica Moldova a fost introdus screening-ul audiologic obligatoriu pentru toți nou-născuții. În acest sens, Ministerul Sănătăți a distribuit, la începutul acestui an, 40 de dispozitive medicale de screening audiologic neonatal Centrelor Perinatale din toată țara. Datele au fost făcute publice în contextul marcării Zilei mondiale a auzului, comunică moldpres. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. … The post În premieră, fiecare nou-născut va trece screening-ul audiologic obligatoriu, transmite Ministerul Sănătății first appeared on ZUGO. Articolul În premieră, fiecare nou-născut va trece screening-ul audiologic obligatoriu, transmite Ministerul Sănătății apare prima dată în ZUGO.