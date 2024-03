MEC a desemnat elevii și studenții de etnie romă care vor primi burse de merit

14:30

Șefa direcției Parteneriatului Estic a NATO, Tanya Hartman, susține că Republica Moldova are toate instrumentele necesare pentru a face față războiului hibrid lansat de Federația Rusă, iar NATO va continua s-o ajute în domeniile în care are nevoie. Într-un interviu pentru Europa Liberă, oficiala a declarat că dezinformarea este o provocare deosebit de răspândită pentru noi, ca și pentru Moldova, transmite IPN. „Provocările hibride nu cunosc limite și granițe, dar noi lucrăm deja de mai mulți ani...