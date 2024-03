VIDEO/ Acuzații și tensiuni: scandalul legat de trecerea bisericii de la Camencea la Mitropolia Basarabiei continuă

12:50

UPDATE 12:45 Într-un videoclip postat din Ucraina, secretarul britanic al apărării, Grant Shapps, a spus că se află în capitala Ucrainei „pentru a bate alarma”. „Ce am spune dacă am permite ca o țară democratică să fie preluată de un dictator precum Putin? Ce am spune despre valorile noastre de libertate și democrație? Așa nu...