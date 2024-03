Când ceasurile se dau înainte și trecem la ora de vară în anul 2024

13:45

Compania de dezvoltare software WE AS WEB Moldova, un jucător de top în industria IT, deschide noi oportunități pentru developeri talentați care caută să își dezvolte cariera. Cu o experiență de 2 ani pe piața moldovenească și acces la clienți internaționali prin intermediul „companiei-mamă”, WE AS WEB România, precum și a clienților din propriul portofoliu, compania își dorește să își consolideze și mai mult poziția în Republica Moldova. Сообщение Compania WE AS WEB Moldova încheie al doilea an cu peste 100 de dezvoltatori появились сначала на #diez.