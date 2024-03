VIDEO La scrutinul din toamnă, Natalia Gavrilița va face agitație pentru candidatul PAS? Răspunsul fostului premier

18:50

Republica Moldova are toate instrumentele necesare pentru a face față războiului hibrid lansat de Federația Rusă, iar NATO va continua s-o ajute în domeniile în care are nevoie, a spus într-un interviu pentru Europa Liberă șefa direcției Parteneriatului Estic a alianței, Tanya Hartman. Autoritățile proeuropene de la Chișinău acuză de mai multă vreme Rusia că […] Articolul VIDEO Oficială NATO: Republica Moldova poate să facă față atacurilor hibride rusești și poate conta pe sprijinul NATO apare prima dată în Realitatea.md.