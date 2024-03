Alianța Nord-Atlantică sprijină Republica Moldova în lupta împotriva războiului hibrid rusesc, declarație

Republica Moldova are toate instrumentele necesare pentru a face față războiului hibrid lansat de Federația Rusă, iar Alianța Nord-Atlantică va continua s-o ajute în domeniile în care are nevoie, a spus șefa direcției Parteneriatului Estic a NATO, Tanya Hartman, într-un interviu pentru Europa Liberă.

