După nouă ani, România câștigă procesul Roșia Montană. Compania reclamantă trebuie să achite €9,4 mln

18:50

În timpul atacului cu rachetă asupra orașului Odesa din 6 martie, cortegiul președintelui ucrainean Vladimir Zelenski ar fi nimerit sub bombardament, scrie publicația elenă Protothema. Nimeni nu a avut de suferit. Vladimir Zelenski se afla în oraș cu premierul grec Kyriakos Mitsotakis pentru o vizită. Protothema, care face referire la un membru al delegației care-l […]