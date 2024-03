Ce înseamnă mai exact o hidratare bună?

09:20

Am început această călătorie interioară pornind de la un sentiment persistent de respingere și teamă de a fi lăsată în urmă. Fiecare experiență de abandon a adâncit rana, afectându-mi relațiile cu ceilalți și modul în care îmi percepeam propria valoare. Primul pas crucial a fost recunoașterea și acceptarea rănii de abandon. Paginile jurnalului meu au […]