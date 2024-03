Horoscopul zilei de 9 martie 2024. Berbecii trebuie să fie atenți la prieteni. Află ce se întâmplă cu zodia ta

12:20

"Dragi prieteni, colegi, oameni cu sufletul mare! Mă numesc Natalia Perciun, psiholog de profesie și am mare nevoie de ajutorul dvs pentru a-mi prelungi speranța la viață. Am o fetiță de 9 ani, odorașul așteptat timp de 18 ani în familia noastră. În august 2022 am fost diagnosticată cu carcinom hepatocelular, stadiu II, unde ca […]