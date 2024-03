Un al treilea candidat ar putea destabiliza campania prezidenţială a democratului Joe Biden

13:30

Ziua eliberării Bulgariei de sub jugul otoman a fost sărbătorită în Bulgaria, la Șîpca, unde reprezentanții Partidului „Renaștere” au venit în sprijinul partenerilor lor bulgari. Oamenii s-au adunat pentru a comemora acest moment istoric, iar prezența steagurilor moldovenești a stârnit recunoștința locuitorilor bulgari pentru sprijinul și solidaritatea oferite. Reprezentații partidului „Renaștere” au informat într-un comunicat […] The post La invitația partenerilor externi, partidul „Renaștere” a mers în Bulgaria pentru a sărbători Ziua Eliberării de sub Imperiul Otoman appeared first on Omniapres.