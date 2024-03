Liverpool, AS Roma, AC Milan si Olympique Marseille sunt cu un pas in sferturile Ligii Europa, dupa victorii convingatoare in fata adversarilor. Cele 4 formatii au inscris 17 goluri si vor avea parte de retururi usoare - VIDEO

Liverpool, AS Roma, AC Milan si Olympique Marseille sunt cu un pas in sferturile Ligii Europa, dupa victorii convingatoare in fata adversarilor. Cele 4 formatii au inscris 17 goluri si vor avea parte de retururi usoare - VIDEO

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md