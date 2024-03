Ursula von der Leyen speră ca duminică să se deschidă un coridor maritim între Cipru și Gaza

14:20

FOTOREPORTAJ: Marș Feminist la Chișinău: Violența sexuală nu o ascunzi sub covor! Zeci de activiste și activiști, organizații non-guvernamentale și alți susținători ai drepturilor fetelor și femeilor au mărșăluit astăzi, de Ziua Internațională a Femeii, prin centrul capitalei. Marșul a ajuns la a zecea ediție și are genericul: „Violența sexuală nu o ascunzi sub covor”, transmite IPN. „Ziua Internațională a Femeii, 8 Martie, este un moment esențial de recunoaștere a progreselor înregistrate pentr...