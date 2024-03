VIDEO „Locul unei femei este cu adevărat oriunde dorește ea să fie”. Mesajul premierului Recean de 8 martie

12:30

Iulia Navalnaya – văduva lui Alexei Navalnîi – și Olena Zelenskaya, prima doamnă a Ucrainei, au refuzat oferta de a participa la discursul anual al președintelui SUA Joe Biden în fața Congresului. Informația a fost relatată de publicația The Washington Post, care cu trimitere la sursele sale, sugerează că femeile au refuzat pentru a nu […] The post Iulia Navalnaya și Olena Zelenskaya ar fi refuzat să stea la aceeași masă în timpul discursului lui Biden din Congresul SUA appeared first on NewsMaker.