Angajat la SPPS și agent imobiliar. Numele a două persoane reținute pentru conlucrarea cu grupul criminal organizat, condus de Șor

14:00

Un copil în vârstă de 6 ani, diagnosticat cu infecție meningococică și meningo-encefalită meningococică, internat în stare gravă, a fost salvat de medicii din cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase „Toma Ciorbă". Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Pe parcursul spitalizării a avut o evoluție pozitivă și a fost externat fără sechele, în stare satisfăcătoare.