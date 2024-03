audio | Descinderi la mai multe partide și 3 rețineri. Șeful IGP: Nu se intră la percheziții cu periuța de dinți și cu săpunul

14:00

Corpul neînsuflețit al tânărului moldovean, Marseli Mizerniuc, accidentat pe insula Bali, va fi incinerat. El nu este în condiția de a fi transportat în Republica Moldova. Precizările au fost făcute de prietenul lui Marseli, Constantin Morari, pe rețelele de socializare. „Din păcate, Marseli a fost în locul nepotrivit începând cu …