Joe Biden, în discursul despre Starea Uniunii: „Am venit să trezesc Congresul. Mesajul meu pentru Putin: Nu vom pleca, nu ne vom pleca”

20:10

Un bărbat in virstă de 70 de ani a murit astăzi după ce a fost victima unui accident rutier produs in centrul Chisinaului. El a fost lovit de o masină in timp ce traversa strada neregulamentar. La volan era un tinar de 22 de ani. Medicii de la Ambulanță i-au acordat victimei primul ajutor la locul accidentului și apoi l-au dus la spital dar bărbatul nu a supravieţuit. Vă avertizăm că urmează informaţii şi imagini care vă pot afecta emoţional.