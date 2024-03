Doi cai ai poliției au evadat și au creat haos pe o șosea din SUA

16:00

Tînărul interpret, Oleg Spînu, a lansat o melodie cu un mesaj emoționant, notează Noi.md.Piesa se numește "Pentru tine, dragă mamă". Cuvintele emoționante și interpretarea profundă a lui Oleg Spînu au cucerit deja zeci de mii de internauți.Mesajele de apreciere nu au întîrziat să apară."Bravo. Nici nu am cuvinte sa descriu ce am simțit cînd am ascultat aceasta melodie". "Ce voce frumoa