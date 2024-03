Intrarea terestră a României în Schengen se amână – Austria se opune – Ce a declarat cancelarul Karl Nehammer după Congresul PPE

20:50

Preşedintele Maia Sandu a afirmat, duminică, data la care se împlinesc doi ani de când Republica Moldova a depus cererea de aderare la Uniunea Europeană, că ţara sa a făcut paşi hotărâţi pe calea europeană, dar mai este mult de lucru. Potrivit Maiei Sandu, în aceşti doi ani s-au făcut paşi hotărâţi pe calea europeană, ... Președintele Sandu, la doi ani de la cererea de aderare a RM la UE: Am făcut paşi hotărâţi pe calea europeană, dar mai e mult de lucru The post Președintele Sandu, la doi ani de la cererea de aderare a RM la UE: Am făcut paşi hotărâţi pe calea europeană, dar mai e mult de lucru appeared first on Politik.