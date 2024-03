Va avea sau nu continuitate procesul penal pornit de șefa Procuraturii Anticorupție, privind anularea concursului pentru funcția de procuror general – Ce spune Veronica Dragalin

14:00

„Pentru fraţii şi surorile noastre de dincolo de Prut, vreau să transmit astăzi, de la Chişinău, un mesaj puternic de solidaritate şi sprijin în acest context de securitate deosebit de complicat. Cetăţenii Republicii Moldova ştiu deja că România le este cel mai de încredere partener. Noi, liberalii, am susţinut şi vom continua sprijinul nostru necondiţionat ... Președintele Senatului României, Nicolae Ciucă se află la Chișinău The post Președintele Senatului României, Nicolae Ciucă se află la Chișinău appeared first on Politik.