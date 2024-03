DOC Sandu și Macron și-au conferit cele mai înalte distincții de stat la Paris: „Mulțumesc, dragă Emmanuel”

11:20

Republica Moldova va împrumuta 30,8 milioane de euro de la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) pentru a fi construită linia electrică aeriană Bălți-Suceava, cu o tensiune de 400 kV. Banii reprezintă 40% din valoarea totală a proiectului. Alte 30,8 milioane de euro urmează a fi contractate de la Banca Europeană de Investiții. 15,4 […]