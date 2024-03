Tudor Ulianovschi: “Indiferent de culoarea politică a guvernării de la Chișinău, Bucureștiul tot timpul a avut o relație deschisă”

13:10

Preşedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, i-a transmis un mesaj preşedintelui Federaţiei Ruse, Vladimir Putin, cerându-i să îşi retragă armata din Ucraina şi să îşi vadă de problemele interne ale Federaţiei Ruse. Maia Sandu a fost întrebată miercuri, la Digi 24, ce i-ar spune lui Vladimir Putin dacă preşedintele Federaţiei Ruse s-ar afla în faţa sa.“Să îşi retragă armata din Ucraina, să respecte hotarele internaţionale şi să-şi vadă de problemele interne ale Federaţiei Ruse”.Totodată, Maia Sandu, a afirmat că Federaţia Rusă nu are cum să ajungă în Republica Moldova pentru că Ucraina este un scut şi această ţară va rezista. Ea a menţionat că Republica Moldova are prieteni puternici şi a ales să fie de partea lumii libere.“Moscova nu are cum să ajungă în Republica Moldova, în primul rând pentru că Ucraina este scutul nostru şi Ucraina rezistă şi va rezista, în al doilea rând pentru că Republica Moldova are prieteni puternici şi pentru că Republica Moldova a ales să fie de partea lumii libere. Ce vrea să facă Moscova? Înţelegem cu toţii. Moscova vrea să destabilizeze situaţia în Republica Moldova. Moscova vrea să sperie cetăţenii Republicii Moldova, mai ales că în acest an s-ar putea să avem un referendum, cel puţin asta este propunerea mea şi sper că Parlamentul de la Chişinău să o sprijine, să avem un referendum cu privire la aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. În acest context, evident, cu cât mai mulţi paşi facem noi spre Uniunea Europeană, cu atât mai îndârjită este Federaţia Rusă să ne creeze piedici, să intimideze, să sperie cetăţenii noştri’, a afirmat Maia Sandu.Ea a mai fost întrebată ce ar înseamna pentru Republica Moldova dacă Ucraina ar cădea.“Nu admit un asemenea scenariu şi spun asta pentru că Ucraina nu poate să cadă, nu doar pornind de la interesul ucrainenilor, dar şi pornind de la interesul Europei în general, a Uniunii Europene, a ţărilor continentului nostru şi, în general, a ordinii mondiale pe care noi vrem să o păstrăm, pentru că, repet, dacă vrem să avem pace în lume, trebuie să ne respectăm reciproc hotarele. Şi de asta nu admit un asemenea scenariu, dar este clar că e nevoie de mai mult sprijin pentru Ucraina, pentru ca Ucraina să câştige acest război mai repede şi pentru ca să nu se mai piardă atâtea vieţi omeneşti şi pentru ca să nu mai avem atâtea costuri provocate de acest război de tot felul”, a explicat Maia Sandu.