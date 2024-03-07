ANDRAS BECSEI: GRUPUL OTP SUSȚINE COLEGII DE LA OTP BANK MOLDOVA ÎN DIVERSIFICAREA PORTOFOLIULUI DE RETAIL

Infotag, 7 martie 2024 14:30

ANDRAS BECSEI: GRUPUL OTP SUSȚINE COLEGII DE LA OTP BANK MOLDOVA ÎN DIVERSIFICAREA PORTOFOLIULUI DE RETAIL

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Infotag

Acum 30 minute
14:30
ANDRAS BECSEI: GRUPUL OTP SUSȚINE COLEGII DE LA OTP BANK MOLDOVA ÎN DIVERSIFICAREA PORTOFOLIULUI DE RETAIL Infotag
ANDRAS BECSEI: GRUPUL OTP SUSȚINE COLEGII DE LA OTP BANK MOLDOVA ÎN DIVERSIFICAREA PORTOFOLIULUI DE RETAIL
14:30
PREȘEDINTA REPUPLICII MOLDOVA MAIA SANDU LA CONGRESUL PPE: AGRESIUNEA NU VA DISPAREA DE LA SINE, EA TREBUIE OPRITĂ Infotag
PREȘEDINTA REPUPLICII MOLDOVA MAIA SANDU LA CONGRESUL PPE: AGRESIUNEA NU VA DISPAREA DE LA SINE, EA TREBUIE OPRITĂ
Acum 4 ore
11:30
Maib park găzduiește expoziția „Cămăși cu altiță: povești și simboluri" Infotag
Maib park găzduiește expoziția „Cămăși cu altiță: povești și simboluri"
11:30
Maib park представляет выставку «Cămăși cu altiță: povești și simboluri» Infotag
Maib park представляет выставку «Cămăși cu altiță: povești și simboluri»
Acum 24 ore
17:30
SONDAJ: ÎN CAZUL ALEGERILOR PARLAMENTARE ANTICIPATE, DOUĂ PARTIDE ȘI UN BLOC ELECTORAL AR PUTEA ACCEDE ÎN PARLAMENT Infotag
SONDAJ: ÎN CAZUL ALEGERILOR PARLAMENTARE ANTICIPATE, DOUĂ PARTIDE ȘI UN BLOC ELECTORAL AR PUTEA ACCEDE ÎN PARLAMENT
15:00
DIN RUSIA A FOST EXTRĂDATĂ O CETAȚEANCĂ A MOLDOVEI, CONDAMNATĂ CINCI ANI ÎN URMA PENTRU O TENTATIVĂ DE OMOR Infotag
DIN RUSIA A FOST EXTRĂDATĂ O CETAȚEANCĂ A MOLDOVEI, CONDAMNATĂ CINCI ANI ÎN URMA PENTRU O TENTATIVĂ DE OMOR
15:00
MOLDOVA ÎȘI SUSPENDĂ PARTICIPAREA LA TRATATUL CU PRIVIRE LA FORȚELE ARMATE CONVENȚIONALE ÎN EUROPA Infotag
MOLDOVA ÎȘI SUSPENDĂ PARTICIPAREA LA TRATATUL CU PRIVIRE LA FORȚELE ARMATE CONVENȚIONALE ÎN EUROPA
Ieri
14:00
ŞASE COMPANII S-AU ÎNREGISTRAT PENTRU ELABORAREA STUDIILOR DE FEZABILITATE A CONSTRUCŢIEI A PATRU PODURI PESTE PRUT Infotag
ŞASE COMPANII S-AU ÎNREGISTRAT PENTRU ELABORAREA STUDIILOR DE FEZABILITATE A CONSTRUCŢIEI A PATRU PODURI PESTE PRUT
14:00
GERMANIA VA ACORDA 10,7 MILIOANE DE EURO PENTRU DEZVOLTAREA ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII DIN MOLDOVA Infotag
GERMANIA VA ACORDA 10,7 MILIOANE DE EURO PENTRU DEZVOLTAREA ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII DIN MOLDOVA
12:00
Banca Europeană de Investiţii ar putea începe finanţarea proiectelor din domeniul apărării Infotag
Banca Europeană de Investiţii ar putea începe finanţarea proiectelor din domeniul apărării
12:00
Morgan Stanley: Băncile din SUA, mult mai expuse decât cele din Europa la criza imobiliară Infotag
Morgan Stanley: Băncile din SUA, mult mai expuse decât cele din Europa la criza imobiliară
5 martie 2024
16:30
PROMO-LEX: ALEGERILE LOCALE AU DEMONSTRAT NECESITATEA UNEI REFORME ADMINISTRATIVE ȘI TERITORIALE ÎN MOLDOVA Infotag
PROMO-LEX: ALEGERILE LOCALE AU DEMONSTRAT NECESITATEA UNEI REFORME ADMINISTRATIVE ȘI TERITORIALE ÎN MOLDOVA
16:30
PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI MOLDOVEI DECLARĂ CĂ ”MOLDOVA NU MERGE SPRE UNIUNEA EUROPEANĂ, CI SE ÎNTOARCE ÎN UE” Infotag
PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI MOLDOVEI DECLARĂ CĂ ”MOLDOVA NU MERGE SPRE UNIUNEA EUROPEANĂ, CI SE ÎNTOARCE ÎN UE”
15:00
O BUNĂ EXPERIENȚĂ A CLIENTULUI ESTE CHEIA SUCCESULUI Infotag
O BUNĂ EXPERIENȚĂ A CLIENTULUI ESTE CHEIA SUCCESULUI
Mai mult de 2 zile în urmă
14:00
SERVICIUL DE INFORMAȚII ȘI SECURITATE AVERTIZEAZĂ DESPRE INTERVENȚIA RUSIEI ÎN PROCESELE POLITICE DIN MOLDOVA Infotag
SERVICIUL DE INFORMAȚII ȘI SECURITATE AVERTIZEAZĂ DESPRE INTERVENȚIA RUSIEI ÎN PROCESELE POLITICE DIN MOLDOVA
10:30
Creditul „împarte în rate” cu cardul Visa salarial de la maib îți poate aduce gadgeturile Apple mult dorite Infotag
Creditul „împarte în rate” cu cardul Visa salarial de la maib îți poate aduce gadgeturile Apple mult dorite
4 martie 2024
15:00
Din 29 februarie maib a lansat cea de-a treia emisiune de obligațiuni corporative din cadrul programului doi Infotag
Din 29 februarie maib a lansat cea de-a treia emisiune de obligațiuni corporative din cadrul programului doi
11:00
PREȘEDINTELE MAIA SANDU: ADERAREA MOLDOVEI LA UE VA ASIGURA PACEA ȘI SIGURANȚA CETĂȚENILOR Infotag
PREȘEDINTELE MAIA SANDU: ADERAREA MOLDOVEI LA UE VA ASIGURA PACEA ȘI SIGURANȚA CETĂȚENILOR
10:30
Serbia: Noi alegeri vor fi organizate la Belgrad Infotag
Serbia: Noi alegeri vor fi organizate la Belgrad
10:30
China afirmă că speră la relaţii mai bune cu Statele Unite 'indiferent de cine' va fi viitorul preşedinte american Infotag
China afirmă că speră la relaţii mai bune cu Statele Unite 'indiferent de cine' va fi viitorul preşedinte american
2 martie 2024
14:00
Mark Zuckerberg a discutat despre Inteligenţa Artificială cu prim-ministrul Japoniei Infotag
Mark Zuckerberg a discutat despre Inteligenţa Artificială cu prim-ministrul Japoniei
14:00
SUA: Camera Reprezentanţilor a adoptat un text pentru a evita o paralizie a statului federal Infotag
SUA: Camera Reprezentanţilor a adoptat un text pentru a evita o paralizie a statului federal
14:00
SALARIUL MEDIU ÎN 2023 A CRESCUT CU 17,3% ÎN TERMENI NOMINALI Infotag
SALARIUL MEDIU ÎN 2023 A CRESCUT CU 17,3% ÎN TERMENI NOMINALI
14:00
ȚĂRILE EUROPENE DISCUTĂ CUM SĂ CONSOLIDEZE SPRIJINUL PENTRU MOLDOVA ÎN FAȚA PRESIUNILOR RUSEȘTI Infotag
ȚĂRILE EUROPENE DISCUTĂ CUM SĂ CONSOLIDEZE SPRIJINUL PENTRU MOLDOVA ÎN FAȚA PRESIUNILOR RUSEȘTI
14:00
PREȘEDINTA MAIA SANDU CONSIDERĂ CĂ RUSIA FOLOSEȘTE TRANSNISTRIA PENTRU A PUNE PRESIUNE ASUPRA MOLDOVEI Infotag
PREȘEDINTA MAIA SANDU CONSIDERĂ CĂ RUSIA FOLOSEȘTE TRANSNISTRIA PENTRU A PUNE PRESIUNE ASUPRA MOLDOVEI
14:00
ȚINTAȘA DIN MOLDOVA ANNA DULCE A DEVENIT CAMPIOANĂ EUROPEANĂ ÎN PROBA DE PISTOL CU AER COMPRIMAT Infotag
ȚINTAȘA DIN MOLDOVA ANNA DULCE A DEVENIT CAMPIOANĂ EUROPEANĂ ÎN PROBA DE PISTOL CU AER COMPRIMAT
14:00
LA MOSCOVA, BAȘCANA GĂGĂUZIEI ȘI PREȘEDINTELE ADUNĂRII POPULARE S-AU ÎNTÂLNIT CU ȘEFA CONSILIULUI FEDERAȚIEI RUSE Infotag
LA MOSCOVA, BAȘCANA GĂGĂUZIEI ȘI PREȘEDINTELE ADUNĂRII POPULARE S-AU ÎNTÂLNIT CU ȘEFA CONSILIULUI FEDERAȚIEI RUSE
14:00
PROCURATURA ANTICORUPȚIE VA INVESTIGA "ANULAREA CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI DE PROCUROR GENERAL" Infotag
PROCURATURA ANTICORUPȚIE VA INVESTIGA "ANULAREA CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI DE PROCUROR GENERAL"
14:00
ADMINISTRAȚIA PREZIDENȚIALĂ EXPLICĂ INIȚIATIVA DE A VOTA PRIN CORESPONDENȚĂ Infotag
ADMINISTRAȚIA PREZIDENȚIALĂ EXPLICĂ INIȚIATIVA DE A VOTA PRIN CORESPONDENȚĂ
29 februarie 2024
18:30
Creditul Agricol de Urgență pentru IMM-uri – disponibil la maib Infotag
Creditul Agricol de Urgență pentru IMM-uri – disponibil la maib
16:30
PROBELE VIDEO DIN DOSARUL DENUMIT GENERIC „KULIOK”, ÎN CARE ESTE VIZAT FOSTUL PREȘEDINTE, IGOR DODON, TRIMISE SPRE EXPERTIZĂ Infotag
PROBELE VIDEO DIN DOSARUL DENUMIT GENERIC „KULIOK”, ÎN CARE ESTE VIZAT FOSTUL PREȘEDINTE, IGOR DODON, TRIMISE SPRE EXPERTIZĂ
16:30
​MOLDOVA VA EXTINDE LISTA ARMELOR DE FOC ȘI A MUNIȚIILOR INTERZISE Infotag
​MOLDOVA VA EXTINDE LISTA ARMELOR DE FOC ȘI A MUNIȚIILOR INTERZISE
16:30
PARLAMENTUL A STABILIT LIMITE PENTRU PLĂȚILE ÎN NUMERAR DIN 2025 Infotag
PARLAMENTUL A STABILIT LIMITE PENTRU PLĂȚILE ÎN NUMERAR DIN 2025
14:00
PROCURATURA ANTICORUPŢIE ÎŞI EXPRIMĂ ÎNGRIJORAREA FAŢĂ DE MODALITATEA DESFĂŞURĂRII CONCURSULUI PENTRU FUNCŢIA DE PROCUROR GENERAL Infotag
PROCURATURA ANTICORUPŢIE ÎŞI EXPRIMĂ ÎNGRIJORAREA FAŢĂ DE MODALITATEA DESFĂŞURĂRII CONCURSULUI PENTRU FUNCŢIA DE PROCUROR GENERAL
14:00
PREŞEDINTA MOLDOVEI ÎŞI EXPRIMĂ SPRIJINUL FERM PENTRU UCRAINA "ÎN LUPTA PENTRU VICTORIE ŞI UN VIITOR PAŞNIC" Infotag
PREŞEDINTA MOLDOVEI ÎŞI EXPRIMĂ SPRIJINUL FERM PENTRU UCRAINA "ÎN LUPTA PENTRU VICTORIE ŞI UN VIITOR PAŞNIC"
28 februarie 2024
16:30
RENATO USATÎI: PAS A PREGĂTIT AMENDAMENTE CARE SĂ PERMITĂ DIASPOREI DIN SUA ȘI CANADA SĂ VOTEZE PRIN CORESPONDENȚĂ Infotag
RENATO USATÎI: PAS A PREGĂTIT AMENDAMENTE CARE SĂ PERMITĂ DIASPOREI DIN SUA ȘI CANADA SĂ VOTEZE PRIN CORESPONDENȚĂ
13:00
DATORIA MOLDOVEI ÎN RAPORT CU PIB ESTE DE 30,8% LA 1 FEBRUARIE, ÎN SCĂDERE CU 3,2% FAȚĂ DE 2023 Infotag
DATORIA MOLDOVEI ÎN RAPORT CU PIB ESTE DE 30,8% LA 1 FEBRUARIE, ÎN SCĂDERE CU 3,2% FAȚĂ DE 2023
13:00
MOLDOVA ELABOREAZĂ UN PROIECT DE LEGE PENTRU A ÎNCURAJA LEGALIZAREA MAȘINILOR TRANSNISTRENILOR Infotag
MOLDOVA ELABOREAZĂ UN PROIECT DE LEGE PENTRU A ÎNCURAJA LEGALIZAREA MAȘINILOR TRANSNISTRENILOR
13:00
SUA NU SPRIJINĂ RELAȚIILE CU AUTORITĂȚILE ACTUALE DIN GĂGĂUZIA Infotag
SUA NU SPRIJINĂ RELAȚIILE CU AUTORITĂȚILE ACTUALE DIN GĂGĂUZIA
13:00
REPREZENTANTUL PERMANENT AL MOLDOVEI LA NAȚIUNILE UNITE ÎNDEAMNĂ RUSIA SĂ ÎNCETEZE IMEDIAT AGRESIUNEA ÎMPOTRIVA UCRAINEI Infotag
REPREZENTANTUL PERMANENT AL MOLDOVEI LA NAȚIUNILE UNITE ÎNDEAMNĂ RUSIA SĂ ÎNCETEZE IMEDIAT AGRESIUNEA ÎMPOTRIVA UCRAINEI
27 februarie 2024
16:00
MANAGEMENTUL DE MEDIU LA MMZ AUDITAT DE SGS Infotag
MANAGEMENTUL DE MEDIU LA MMZ AUDITAT DE SGS
13:00
VERNISAJUL EXPOZIȚIEI „DESCOPERĂ PREFECTURILE JAPONIEI” S-A DESCHIS LA MUZEUL NAȚIONAL DE ARTĂ Infotag
VERNISAJUL EXPOZIȚIEI „DESCOPERĂ PREFECTURILE JAPONIEI” S-A DESCHIS LA MUZEUL NAȚIONAL DE ARTĂ
13:00
MINISTERUL DEZVOLTĂRII ECONOMICE ȘI DIGITALIZĂRII ÎNCURAJEAZĂ REPREZENTANȚII SOCIETĂȚII CIVILE SĂ PARTICIPE LA EXERCIȚIUL DE SCREENING Infotag
MINISTERUL DEZVOLTĂRII ECONOMICE ȘI DIGITALIZĂRII ÎNCURAJEAZĂ REPREZENTANȚII SOCIETĂȚII CIVILE SĂ PARTICIPE LA EXERCIȚIUL DE SCREENING
26 februarie 2024
12:30
CONDUCEREA MOLDOVEI CONDAMNĂ INVAZIA RUSIEI ÎN UCRAINA ȘI VA FACE TOT POSIBILUL PENTRU A ASIGURA PACEA ÎN ACEASTĂ ȚARĂ Infotag
CONDUCEREA MOLDOVEI CONDAMNĂ INVAZIA RUSIEI ÎN UCRAINA ȘI VA FACE TOT POSIBILUL PENTRU A ASIGURA PACEA ÎN ACEASTĂ ȚARĂ
11:30
Ungaria: Parlamentul de la Budapesta ratifică luni aderarea Suediei la NATO Infotag
Ungaria: Parlamentul de la Budapesta ratifică luni aderarea Suediei la NATO
11:30
Reuniune luni, la Paris, de reafirmare a sprijinului faţă de Ucraina Infotag
Reuniune luni, la Paris, de reafirmare a sprijinului faţă de Ucraina
23 februarie 2024
16:30
O EXPOZIȚIE DEDICATĂ CELEI DE-A DOUA ANIVERSĂRI A INVAZIEI RUSEȘTI ÎN UCRAINA A FOST DESCHISĂ LA CHIȘINĂU CU SPRIJINUL INSTITUTULUI POLONEZ Infotag
O EXPOZIȚIE DEDICATĂ CELEI DE-A DOUA ANIVERSĂRI A INVAZIEI RUSEȘTI ÎN UCRAINA A FOST DESCHISĂ LA CHIȘINĂU CU SPRIJINUL INSTITUTULUI POLONEZ
15:00
BANCA NAȚIONALĂ VA EXTINDE RELAȚII BILATERALE CU BANCA CENTRALĂ A SUEDIEI Infotag
BANCA NAȚIONALĂ VA EXTINDE RELAȚII BILATERALE CU BANCA CENTRALĂ A SUEDIEI
15:00
MOLDOVA VA PRIMI UN GRANT DE 5,4 MILIOANE DE EURO PENTRU FINANȚAREA PROIECTELOR DE GESTIONARE A DEȘEURILOR Infotag
MOLDOVA VA PRIMI UN GRANT DE 5,4 MILIOANE DE EURO PENTRU FINANȚAREA PROIECTELOR DE GESTIONARE A DEȘEURILOR
15:00
ISW: TRANSNISTRIA AR PUTEA ORGANIZA UN REFERENDUM PENTRU A SUSȚINE OPERAȚIUNEA HIBRIDĂ A RUSIEI ÎMPOTRIVA MOLDOVEI Infotag
ISW: TRANSNISTRIA AR PUTEA ORGANIZA UN REFERENDUM PENTRU A SUSȚINE OPERAȚIUNEA HIBRIDĂ A RUSIEI ÎMPOTRIVA MOLDOVEI
Mai multe ştiri
©2004—2024 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.