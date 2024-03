LIVE: Briefing de presă susținut de șeful Poliției Naționale, Viorel Cernăuțeanu și șeful Procuraturii Anticorupție, Veronica Dragalin pe subiectul pregătirii acțiunilor de destabilizare și perturbare a ordinii publice, de către exponenții unei grupări criminale.

14:00

Șeful Procuraturii Anticorupție, Veronica Dragalin nu ar avea dreptul să pornească un proces penal pe fapta comisă de procurori ori de membri ai Consiliului Superior al Procurorilor, în cazul anulării concursului pentru ocuparea funcției de procuror general, spune juristul Iurie Mărgineanu. Avocatul consideră că CSP este organul ierarhic superior al instituției, este autoritatea de rang ...