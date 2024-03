Câți bani a pierdut Mark Zuckerberg în orele în care Facebook și Instagram nu au funcționat

14:00

Mulţimea care s-a adunat la cimitirul Borisovo de la o periferie a Moscovei unde a fost înmormântat vineri liderul opoziţiei ruse Aleksei Navalnîi (47 de ani) a scandat „Nu războiului!”, în semn de protest faţă de invazia declanşată cu doi ani în urmă de Kremlin în Ucraina, relatează AFP, citat de Agerpres. Urmărește-ne pe Telegram și … The post video | Navalnîi a fost înmormântat. Mulţimea a scandat „Nu războiului!” în faţa cimitirului first appeared on ZUGO. Articolul video | Navalnîi a fost înmormântat. Mulţimea a scandat „Nu războiului!” în faţa cimitirului apare prima dată în ZUGO.