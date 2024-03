Scandal testamentar: O italiancă de 95 de ani lasă averea îngrijitoarei, stârnind nemulțumirea rudelor

10:30

Liderul MAN, Ion Ceban, a reiterat că nu are ambiții pentru funcția de președinte al Republicii Moldova. Președintele formațiunii susține că orice decizie privind acțiunile ulterioare va fi luată în urma discuțiilor în cadrul MAN. „Nu am discutat în echipă subiectul. Nu am spus niciodată că am ambiții pentru funcția de președinte. Cum va acționa […] Articolul Liderul MAN, Ion Ceban, respinge ideea candidaturii la prezidențiale apare prima dată în Subiectul Zilei.