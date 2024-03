sondaj | Ce partide ar ajunge în Parlament, dacă duminica viitoare s-ar organiza alegeri

10:10

Centrul Republican pentru Copii și Tineret Artico organizează evenimentul de „Psihotraining de autocunoaștere", care face parte din proiectul „Cariera Mea". Evenimentul va avea loc în data de 17 martie, începând cu ora 15.00. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Ce te așteaptă: • Sesiuni interactive de autocunoaștere și dezvoltare personală • Exerciții practice și discuții îndrumate