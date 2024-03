Modificări la Codul Educației: Recompense și sancțiuni pentru elevi și alocații pentru părinții care-și dau copiii la școli cu puțini elevi

09:20

Funcționarii publici care nu vor folosi zilele de concediu de odihnă anual timp de doi ani, le vor pierde. Schimbarea este prevăzută într-un proiect de lege care revizuiește mecanismul de folosire a concediului de odihnă anual, aflat pe masa deputaților. Potrivit inițiativei legislative, angajatorul vas informa salariatul în scris, la …