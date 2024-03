BREAKING NEWS: Vladimir Putin s-a întâlnit cu Evghenia Guțul, bașcanului Găgăuziei

07:50

Joe Biden pierde teren în faţa rivalului său republican Donald Trump, care îl devansează într-un sondaj publicat sâmbătă de jurnalul New York Times şi care arată "semnale alarmante" pentru actualul preşedinte american pe lângă unii alegători democraţi, notează AFP. Publicarea acestui sondaj are loc cu opt luni înainte de alegerile din noiembrie şi cu patru