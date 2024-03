Guțul s-a întâlnit cu Putin în Rusia: „A promis să sprijine Găgăuzia și poporul găgăuz în apărarea drepturilor noastre legitime”

14:00

Un buchet pentru Regina Elisabeta a II-a, un soi de trandafiri în cinstea sa, sute de studenți în întreaga lume, 28 de ani în floristică – în prima zi de primăvară, NM vă povestește istoria unuia dintre cei mai importanți florari din lume, originar din Chișinău, Dumitru Țurcan. O poveste care a început la piața […]