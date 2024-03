VIDEO Maia Sandu, la Congresul PPE: Moldova nu mai este pe masă, cum îşi doreşte Rusia, ci la masa negocierilor

15:50

Donald Trump s-a întâlnit în secret cu CEO-ul Tesla, Elon Musk la Palm Beach, la proprietatea acestuia din Florida, Mar-a-Lago, în contextul în care fostul președinte american își intensifică eforturile de căutare a noi donatori pentru campania sa electorală, transmite publicația The New York Times, care a citat trei surse anonime. Mai mulți donatori bogați […]