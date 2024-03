Moldova suspendă Tratatul cu privire la forțele armate convenționale în Europa

11:40

Unitatea specială Grupul 13 din cadrul Direcției principale de informații (GUR) a armatei ucrainene au atacat cu drone maritime Magura V5 nava de pratulare „Serghei Kotov" a flotei rusești din Marea Neagră. Atacul a avut loc în strâmtoarea Kerci, peninsula anexată Crimeea, în noaptea de 5 martie. Informațiile au fost raportate de GUR, care a […]