Cartea de identitate va fi pusă în circulație din 2025 și va fi obligatorie de la 14 ani

09:40

Anul trecut, din Republica Moldova au fost exportate aproape 150 de mii de tone de orz, de aproape patru ori mai mult în raport cu 2022 (35,6 mii tone), dar cu 18,1% mai puțin față de 2021 (182,8 mii tone). Prețul mediu de export a fost de ,25 lei/kg, cea... The post Orzul a fost exportat la cel mai mic preț din ultimii trei ani appeared first on ALBASAT.