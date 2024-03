TAS a făcut public totul: la câți ani a cerut ITIA să fie mărită suspendarea Simonei Halep

09:50

Află cine sunt primii jurați care vin la World of Dance Moldova! World of Dance Moldova, cel mai mare eveniment din comunitatea internațională a dansuluiva avea loc pe 30 martie la Arena Chișinău. Evenimentul adună o echipă de jurați internaționali care aduc un suflu nou de experiență și recunoaștere pe harta mondială a dansului. Află mai multe despre cine sunt Dinipiri Etebu și Mihai Petrini, primii jurați anunțați ai World of Dance Moldova. Dinipiri Etebu este unul bine cunoscut bazat în Germa...