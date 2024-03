Ministrul apărării Anatolie Nosatîi, vizită de lucru la Paris

11:40

Maia Sandu vrea să fraudeze scrutinul prezidențial din toamnă, deoarece, în cazul unor alegeri libere și corecte, nu are nicio șansă să obțină un nou mandat. Este convingerea fostului premier Vlad Filat, care consideră că guvernarea actuală va folosi toate instrumentele de care dispune pentru a influența rezultatele. „Noi am avut cele mai fraudate alegeri … Articolul VIDEO // Ex-premier: Maia Sandu nu are nicio șansă să câștige un nou mandat, în cazul unor alegeri libere apare prima dată în Punctul pe i.