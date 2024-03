Interviu cu Irina Cruc: „Cum sa obtii finantarea potrivita pentru afacerea ta”

10:20

După înregistrarea cu succes în Registrul Emitenților de Valori Mobiliare și obținerea aprobării din partea Comisiei Naționale a Pieței Financiare pentru rezultatele celei de-a doua emisiuni de obligațiuni corporative din cadrul programului doi, care s-a desfășurat în perioada 18 ianuarie — 6 februarie a.c. maib anunță lansarea celei de-a treia emisiuni. Această nouă subscriere va fi disponibilă timp de 20 de zile calendaristice, începând cu 29 februarie a.c. În această perioadă persoanele […] The post Din 29 februarie maib a lansat cea de-a treia emisiune de obligațiuni corporative din cadrul programului doi appeared first on NewsMaker.